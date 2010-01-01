وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي بكورونا

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توفى الدكتور عادل حنجل أخصائي ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى بسيون المركزي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي بصدر المحلة، وجاري تغسيله وتشيع جثمانه بمسقط رأس الأسرة ببسيون.

وكان الدكتور عادل حنجل، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، حيث تم أخذ مسحة منه وعينة طبية وجاءت نتيجة التحليل "إيجابية" وعلى الفور تم عزله داخل مستشفى صدر المحلة.

ونعت إدارة مستشفى بسيون المركزي وطواقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الطبيب المتوفي بكورونا وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.