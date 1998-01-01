كاتب تركي: المحكمة العليا ستعلن غدا تحويل آيا صوفيا لمسجد

قال الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي المقرب من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن المحكمة العليا في تركيا وافقت على طلب تحويل آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد.



وأضاف سيلفي، في عمود نشرته صحيفة "حرييت" التركية، أن المحكمة ستنشر قرارها غدا الجمعة بمجرد جمع التوقيعات اللازمة.



ونقل عن مسئول من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن "قرارا لصالح الإلغاء" متوقع يوم الجمعة.



وقال سيلفي إن القرار يحمل تبعات تاريخية ولكنه يحظى بموافقة واسعة من الشعب التركي، مشيرا إلى أن البعض سيرون إعادة فتح الموقع كمسجد قرارا متّخذا بدوافع سياسية، لكنه جاء قبل الانتخابات الوطنية المقررة في 2023.



وأكد مسئولان تركيان أن من المرجح أن تعلن محكمة يوم الجمعة أن تحويل الأثر التاريخي آيا صوفيا في إسطنبول إلى متحف في عام 1934 كان غير قانوني مما يمهد الطريق أمام إعادته إلى مسجد رغم المخاوف الدولية، وفقا للصحيفة.



وزعمت الهيئة التي أقامت الدعوى أن آيا صوفيا من أملاك السلطان العثماني محمد الثاني، الملقب بمحمد الفاتح، الذي سيطر على المدينة عام 1453، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم القسطنطينية، وحول الكنيسة التي كان عمرها 900 عام بالفعل إلى مسجد.



ورفع حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان من مساعيه لفتح آيا صوفيا للعبادة كمسجد عادي بعد تلاوة القرآن داخل الموقع التاريخي الذي يعود إلى القرن السادس في أواخر شهر مايو الماضي . وقال مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي إنه سيدرس الأمر وسيتخذ قراره في غضون 15 يوما.