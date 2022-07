النني: الفوز على نورنبيرج طريقة جيدة لبدء الموسم

أعرب محمد النني، لاعب وسط أرسنال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في مباراة نورنبيرج الألماني الودية والهدف الصاروخي الذي سجله، مؤكدًا أن الفوز بداية جيدة للموسم التحضيري.

وافتتح أرسنال معسكره التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023 بالفوز على نورنبيرج الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وشارك النني كبديل من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 46، وسجل هدفًا صاروخيًا لأرسنال في الدقيقة 54 من خارج منطقة الجزاء.

وعلق النني على الفوز الذي حققه أرسنال على نورنبيرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر صورًا له من المباراة، معلقًا عليها:" طريقة جيدة لبدء الموسم التحضيري".

ويلتقي أرسنال مع نظيره إيفرتون يوم الأحد 17 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن النني قد جدد تعاقده مع أرسنال مؤخرًا لموسم إضافي ينتهي في يونيو 2023.

Good way to start the Pre season ©️⚽️ @Arsenal pic.twitter.com/WGKnthi1S7