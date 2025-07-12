تامر مصطفى: صفقة زيزو أفضل من تريزيجيه في الأهلي

أكد تامر مصطفى، المدير الفني السابق للإسماعيلي أن صفقة تعاقد النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق، أفضل فنيًا من صفقة ضم محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركي.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أحمد سيد زيزو، أراه الصفقة الأبرز للنادي الأهلي، متفوقًا على أسماء مثل أشرف بن شرقي وبن رمضان، ومحمود تريزيجيه".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو لاعب مختلف تمامًا، ويملك قدرة على تغيير نسق اللعب بسرعة كبيرة، كما يتميز برتم وأداء لا يشبه أي لاعب آخر داخل الدوري".

وتابع: "مشاركة زيزو مع الأهلي في كأس العالم للأندية كانت مفاجأة بالنسبة لي، فقد كنت أتوقع أن يكون مستواه أقل من ذلك، لكنه قدم أداءً كبيرًا".

وأكمل: "وسام أبو علي مهاجم رائع، ولم يسبق أن تواجد لاعب مثله في الدوري المصري، ولكن الأهلي لا يتأثر بمغادرة أي لاعب، فهو يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، ولا يوجد نادٍ كبير يعتمد على لاعب بعينه، وإذا أراد الرحيل، فله ذلك".

وأتم تامر مصطفى تصريحاته قائلًا: "في رأيي، أفضل لاعب في مصر حاليًا هو وسام أبو علي، أما من بين اللاعبين المصريين، فأمنح لقب أفضل لاعب مصري إلى شيكابالا، فهو لاعب كبير جدًا، استمتعنا جميعًا بمهاراته، وسنخسر قيمة فنية كبيرة باعتزاله، كنت أتمنى أن أُشرف على تدريبه في يوم من الأيام، لأنه لاعب مختلف بحق".