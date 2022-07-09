«العيد أحلى» بمراكز شباب شمال سيناء

استقبلت مراكز إدارة شباب رمانة في مركز بئر العبد بشمال سيناء المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك..



شهد مركز شباب الشهداء في رمانة إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه بفتح مراكز الشباب بالمديريات وإطلاق الاحتفالات والفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وعمل يوم ترفيهي للطلائع والشباب، إيمانا بدور مراكز الشباب في مشاركة المواطنين احتفالاتهم في العديد من المناسبات.



ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.