تقرير: ماكاو تغلق كل الكازينوهات جراء اتساع أسوأ تفشي لكورونا

ذكرت صحيفة "ماكاو ديلي" أن ماكاو سوف تغلق كل المواقع التجارية تقريبا، بما في ذلك الكازينوهات لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل ، حيث أن تفشيا لكوفيد-19 لا يظهر علامات على الانحسار في مركز لعبة القمار.



ونقل التقرير عن مسؤولي المدينة القول في موجز صحفي اليوم السبت، إن الأعمال التجارية الضرورية مثل المتاجر الكبيرة (سوبر ماركت) والصيدليات سوف تظل مفتوحة.



ويعيد الإجراء الذي يأتي بعد جولات متعددة من الاختبارات الجماعية للكشف عن الإصابة بكورونا، المدينة إلى قيود الجائحة الأكثر صرامة.



وأعلنت ماكاو اليوم السبت، عن 71 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في أحدث تفش بدأ في 18 يونيو إلى 1374.



كانت ماكاو قد أغلقت سابقا المدارس والمواقع العامة وأماكن الترفيه بما في ذلك الحانات ودور السينما. كما أنها أغلقت الفندق الكازينو "جراند ليسبوا" بعد ظهور 13 حالة على صلة بالموقع، ما تسبب في حصار نحو 500 شخص داخله.



وفي فبراير 2020 شهدت المدينة إغلاقها الوحيد، وهي تعتمد على عائدات القمار التي تمثل 80% من دخلها وكانت تتجنب إغلاقا ممنهجا للكازينوهات.