السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بحوزته سلاح ناري ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة وخالد خضير، في القضية رقم 552 لسنة 2023، بالسجن 3 سنوات لمتهم، وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته سلاح ناري.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي، والمتهم فيها "سليمان. م - 19 عامًا"، ويعمل بائع سجائر ومقيم بدائرة حي الضواحي، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا.

وشهد محمد شيرين عاشور نقيب شرطة، ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم، وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على طلقة للسلاح الناري، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح للدفاع عن نفسه.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة، كاملة الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال.

وقضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بحكمها المتقدم.