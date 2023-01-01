حارس بايرن ميونيخ بديل أونانا في إنتر ميلان

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق إنتر ميلان بدأ البحث عن بديل لحارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا، الذي تجري المفاوضات بشأن انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بتغطية أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النادي الإيطالي قد حدد الحارس البديل لأونانا وقد وجد ضالته في الحارس السويسري يان سومر حارس مرمي فريق بايرن ميونخ.

وأكد رومانو أن مسؤولي الإنتر جهزوا عرضا بقيمة 6 ملايين يورو لبدء التفاوض لضم اللاعب بمجرد الانتهاء من إتمام صفقة بيع أونانا إلى الشياطين الحمر، مضيفا أن أناتولي تروبين حارس فريق شاختار دونيتسك الأوكراني هو خيار آخر للنادي لتدعيم مركز حراسة المرمي في النيراتزوري.

انضم يان سومر إلى فريق بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي مونشنجلادباخ، مقابل 8 ملايين يورو في عقد يمتد مع النادي البافاري حتي عام 2025.