بولندا تنقل ألف جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروس

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بدأت بولندا في نقل أكثر من ألف جندي إضافي و 200 مركبة عسكرية باتجاه حدودها الشرقية مع بيلاروس.

وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك يوم السبت عن هذه الخطوة التي أطلق عليها اسم "عملية بودلاسكي"، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وقال بلاشتشاك إن بولندا تعتزم إظهار استعدادها للرد على أي "محاولات لزعزعة الاستقرار" على طول الحدود.

ويفصل إقليم بودلاسكي الحدود بين بولندا ، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وبين بيلاروس، الجمهورية السوفيتية السابقة والحليف الوثيق لروسيا.

وتصاعدت التوترات على طول الحدود مع بيلاروس منذ أن شنت روسيا غزوها العسكري الشامل على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأعلنت روسيا مؤخرا عن خطط نشر أسلحة نووية في بيلاروس، وقال حاكم البلاد، الرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو، إن البلاد يمكن أن تستضيف الآلاف من مرتزقة فاجنر.

وأعرب قادة الدول الاعضاء في حلف الناتو ليتوانيا وبولندا ولاتفيا مؤخرا عن مخاوفهم بشأن التطورات في بيلاروس في رسالة مشتركة إلى بقية أعضاء حلف الناتو. ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.