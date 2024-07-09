محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين

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قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر، للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات واقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشؤون الصحية، بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتضمن جولة المحافظ، المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأشعة وقسم الاطفال المبتسرين وبحث مع مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الإحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

وتحدث المخافظ، مع عدد من المواطنين من متلقى الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

كما اطلع المحافظ، علي أبرز المعوقات التي تواجههم مؤكداً أنه سيتابع بشكل دوري تلافي الملاحظات ومدي تحسن مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفى.