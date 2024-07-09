طائرة يونايتد إيرلاينز تفقد عجلة رئيسية بعد إقلاعها في تكرار لحادث مارس الماضي

قالت شركة يونايتد إيرلاينز هولدنجز إن إحدى طائراتها من طراز بوينج فقدت عجلة الهبوط الرئيسية أثناء إقلاعها اليوم الاثنين ، وذلك في تكرار مشابه للحادث الذي وقع في مارس الماضي وساهم في إطلاق عملية مراجعة إجراءات السلامة الاتحادية لشركة الطيران.

ونقلت وكالة بلومبرج عن متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص في رحلة يونايتد رقم 1001 ، وهي طائرة من طراز بوينج 757-200 أقلعت من لوس أنجليس في حوالي الساعة 0716 صباحا بالتوقيت المحلي وهبطت في مطار دنفر الدولي في الساعة 1010 صباحا .

وقال المتحدث باسم يونايتد في رسالته إنه تم العثور على الإطار في لوس أنجليس ، دون أن يكشف عن أية تفاصيل.

كما لم يتم تسجيل إصابات على الأرض أو بين الركاب الـ 174 وأفراد طاقم الطائرة السبعة.

ويماثل الحادث ما تعرضت له رحلة طيران يونايتد إيرلاينز في مارس

الماضي حيث فقدت إحدى عجلاتها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو في رحلة إلى مدينة أوساكا اليابانية.

وتم تحويل طائرة بوينج 777-200 ، التي كان على متنها 249 شخصا آنذاك، إلى مطار لوس أنجليس الدولي حيث هبطت بأمان.