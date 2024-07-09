ميدو يكشف أسباب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب مغادرة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، لناديه السابق، الوحدة الإماراتي.

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "رد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمر مشين حدث من اللاعب، ونحن بذلك خرجنا عن كرة القدم، ونتهم لاعب توفاه الله وغير قادر عن الدفاع عن نفسه".

أضاف: "حاولت التواصل مع وليد دعبس حتى أفهم لماذا قال تلك التصريحات وأن يكون لديه حق الرد، لكنه لم يرد عليّ".

تابع: "مسئولو الوحدة الإماراتي أقسموا لي بأن أحمد رفعت لم يتصرف أي تصرف غير سليم، وأن اللاعب غادر النادي لأسباب فنية فقط".

أكمل: "تحدثت أيضًا مع نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت، وهو أيضًا أقسم لي بأن مغادرة أحمد رفعت للوحدة كان أمر فني تمامًا".

أتم ميدو تصريحاته، قائلًا: "نادر شوقي أكد لي أن رفعت خرج من حسابات الجهاز الفني للوحدة، والمدرب وجد أن كيمياء اللاعب لا تتناسب مع غرفة ملابس الفريق فقط، لكن رفعت لم يتصرف أي تصرف غير جيد".