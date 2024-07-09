شولتس يعرب عن ثقته في بايدن رغم النقاش حول لياقته العقلية

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يثق في الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من النقاش الدائر حول لياقته العقلية.

تأتي هذه التصريحات قبل مشاركة شولتس في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن احتمال إرهاق المضيف أثناء أعمال القمة، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة: "لا، ليس لدي هذا القلق".

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يعلم من خلال العديد من المحادثات التي أجراها مع بايدن أن الرئيس الأمريكي أعد للقمة بشكل جيد ودقيق. وأضاف شولتس أن "العديد من القرارات التي سيجري اتخاذها والإعداد لها هناك، تمت صياغتها بتنسيق وثيق بين ألمانيا والولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق فإنها ستكون قمة ناجحة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن بايدن البالغ من العمر 81 عامًا يواجه تساؤلات متزايدة حول لياقته العقلية منذ المناظرة التلفزيونية المخيبة للآمال ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، كما يتعرض بايدن لضغوط في هذا الصدد حتى داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.

ويدور نقاش في الولايات المتحدة حول ما إذا كان بايدن في سنه هذه هو المرشح المناسب حقًا للحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر ومنافسة الرئيس السابق ترامب.

في المقابل، ينفي بايدن أي شكوك كما يرفض إجراء اختبار صحة معرفية لتحديد قدراته العقلية.