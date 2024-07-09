مصدر رفيع المستوى: اجتماع رباعي يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر يُعقد في الدوحة غدا

قالت مصدر رفيع المستوى، إن اجتماع رباعيا يضم وفود مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر يُعقد في الدوحة غدا بشأن جهود التوصل لوقف إطلاق.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل ونظيره الأمريكي وليام بيرنز يرأسان وفود مصر وأمريكا في الاجتماع المقرر له غدًا بالدوحة بعد جولة مباحثات مكثفة بالقاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر رفيع المستوى عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في حرب غزة بالقاهرة بعد غد الخميس، بعد الجولة المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة غدا الأربعاء، بهدف وقف الحرب على غزة.

وأوضح أن الوفد الأمني المصري جدد خلال جولة المفاوضات الدائرة اليوم بالقاهرة تأكيده على مواقف مصر الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.