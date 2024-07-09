معاريف: اغتيال الحارس الشخصي السابق لأمين عام حزب الله

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اغتالت في سوريا الحارس الشخصي السابق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت في وقت سابق أن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة على طريق دمشق بيروت قرب مفرق الصبورة، مما أسفر عن مقتل من كانوا داخلها، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في المقابل، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المستهدف بالسيارة عنصر في قوة الدفاع الجوي لحزب الله.

والأربعاء الماضي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القائد في حزب الله محمد ناصر بضربة جوية، ووصفه بأنه قائد وحدة مسئولة عن إطلاق النار من جنوب غرب لبنان على إسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف مصدران أمنيان في لبنان "ناصر"، الذي اغتيل في ضربة جوية قرب مدينة صور في جنوب لبنان، بأنه أحد أكبر قادة الجماعة الذين لقوا حتفهم في الصراع الدائر منذ نحو تسعة أشهر.