مبابي يقود تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي اليورو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب آليانز أرينا في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، حيث مواجهة إسبانيا وفرنسا، في نصف النهائي الأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة الحالية وحتى 14 من يوليو الجاري.

المنتخب الإسباني تأهل للدور نصف النهائي بعدما تغلب في ربع النهائي على حساب منتخب ألمانيا، البلد المستضيف، بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، فيما تأهلت فرنسا على حساب البرتغال بركلات الترجيح.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل للدور النهائي، رغم أن المنتخبان قدما وجهًا مختلفًا على مدى المباريات الخمس السابقة في البطولة.

وتعاني فرنسا، التي كانت أقوى المرشحين قبل انطلاق البطولة، من الهشاشة الهجومية التي عززها تعرض قائدها وهدافها كيليان مبابي لكسر في أنفه في المباراة الافتتاحية.

وتعول فرنسا على الصلابة الدفاعية المتمسلة في وسط الملعب القوي بقيادة نجولو كانتي وأوريلين تشوامينيـ بالإضافة لقدرات مبابي الهجومية.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الفرنسي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني وأدريان رابيو.

الهجوم: عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان وكيليان مبابي.