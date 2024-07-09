وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عدة مطالب علانية بعد أزمة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "أزمة أحمد رفعت مست جميع المصريين".

أضاف: "أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شاكرًا شكّل لجنة، لكن يجب أن تكون هناك جهة مستقلة غير مشتركة في هذا الأمر هي من تقوم بتشكيل هذه اللجنة".

تابع: "الآن نحن ننتظر نتيجة تحقيق للجنة تعمل لدى وزارة الشباب والرياضة؟ لا، احنا كده بنضحك على الناس.. يجب أن تكون هناك لجنة غير تابعة لجهة مشتركة في هذا الملف".

وأكمل: "احنا عاوزين نعرف الحقيقة فين ولا لأ؟ يجب أن تكون هناك لجنة مشكلة من جهة رقابية ليست لها علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد".

وواصل: "نحن نتحدث عن شباب كثيرين يتعرضون لمثل هذه الأمور، وحياتهم المهنية تتدهور، يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق من جهة رقابية، وتعمل في أسرع وقت ممكن، وفي خلال أسبوع أو 10 أيام على الكثير تظهر النتائج".

واستطرد: "يحق للوزارة أن تشكل لجنة للتحقيق في الشأن الداخلي، وبحث كيفية انتقال اللاعب من رحلته مع مودرن سبورت إلى الإمارات من خلال قرارات الوزارة".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب إيقاف أي شخص من كل مناصبه في العمل العام لحين انتهاء التحقيقات، كما يجب أن تمنع جميع المشتركين في هذا الأمر من الظهور الإعلامي".