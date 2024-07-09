جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

تمكنت إدارة الجمارك في مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القنب "الماريجوانا"، بمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، وفقًا لبيان صادر عن المصلحة اليوم.

وأشار البيان إلى أنه أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة من تركيا، اكتشف مأمور اللجنة الجمركية وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل علبة فشار في حقائب راكبة فرنسية الجنسية.

قرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جمركي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤، بعد عرض القضية على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.