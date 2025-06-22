أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح أمير الكويت والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين وذلك إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي الاتصالات في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها بن زايد بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأكد بن زايد وقادة الدول الشقيقة أن التوترات التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي، داعين الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

كما شددوا على دعم بلدانهم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.