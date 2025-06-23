روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية إن "الولايات المتحدة فتحت صندوق باندورا" و"لا أحد يعرف ما هي الكوارث والمعاناة الجديدة التي سيجلبها".

وأضاف أن روسيا عرضت وساطتها على الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي ومقبول للبرنامج النووي الإيراني، لكن الولايات المتحدة، وخاصة قادتها، "من الواضح أنهم غير مهتمين بالدبلوماسية اليوم".

وحذر نيبينزيا قائلاً:"ما لم نوقف التصعيد، ستجد منطقة الشرق الأوسط نفسها على شفا صراع واسع النطاق له عواقب لا يمكن التنبؤ بها على نظام الأمن الدولي بأكمله، بالإضافة إلى أن العالم بأسره قد ينتهي به المطاف على شفا كارثة نووية".