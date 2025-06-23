مندوب إيران بمجلس الأمن: نتنياهو مجرم الحرب المطلوب دوليا احتجز السياسة الأمريكية رهينة

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل والشرعي في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، مشددا أن «توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب» على العدوان الأمريكي الإسرائيلي «ستحدده قواته المسلحة».

واتهم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي بتسجيل «وصمة جديدة تلطخ التاريخ السياسي للأمم المتحدة»، مضيفا: «بعد فشل النظام الإسرائيلي غير الشرعي أن يؤدي مهمته القذرة للغرب اضطر ترامب لأن ينفذ أمقت جزء من هذه الأجندة الدنيئة».

وتابع: «مجددا، فإن مجرم الحرب المطلوب دوليا، نتنياهو، قد تمكن من احتجاز السياسة الخارجية الأمريكية رهينة، وجر الولايات المتحدة الأمريكية في حرب جديدة مكلفة لا أساس لها، إن أمريكا قد اختارت وبشكل طائش من جديد أن تضحي بأمنها لمجرد صون نتنياهو وشهد العالم مجددًا الفساد الصارخ للنظام السياسي الأمريكي وقادته».

وأضاف: «طوال التاريخ، فإن الأمة الإيرانية الصامدة والمتحدة قد واجهت جراحا عميقة وواجهت المزيد من الأعداء الخبثاء، وهذه المرة أيضا، فإن إيران ستقف بكرامة وقوة وعظمة أمام العالم».

وشدد أن التاريخ لن ينسى هذه الأيام المأساوية، مردفا: «يفطر قلوبنا أن هذه الدولة المحبة للسلام، واحدة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، التي تنعم بتاريخ 5000 عام من الثقافة والحضارة، طرف مسئول في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم الانتشار، ودولة غير حائزة على السلاح النووي، قد كانت عرضة للهجمات من نظام غير شرعي، والآن من أكبر داعميها، الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يحوز آلاف الرؤوس الحربية النووية».

وأكد أن ما جرى هو «انتهاك فاضح وصريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وواصفا الدعوات الأمريكية للدبلوماسية بأنها «حيلة لتضليل المجتمع الدولي».