أمريكا تحذر إيران من تصعيد العمل العسكري

كررت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن "أي هجوم إيراني - مباشر أو غير مباشر - ضد الأمريكيين أو القواعد الأمريكية سيقابل برد مدمر".

وقالت في الاجتماع الذي دعت إليه إيران إن الولايات المتحدة تصرفت دفاعا عن إسرائيل والمواطنين الأمريكيين لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بعد أن "أصبحت غامضة" بشأن برنامجها للأسلحة النووية و"عرقلت الجهود حسنة النية في المفاوضات الأخيرة".

وحثت شيا مجلس الأمن على مطالبة إيران بإنهاء جهودها المستمرة منذ 47 عاما للقضاء على إسرائيل، وإنهاء برنامجها النووي، والتوقف عن استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية، و"التفاوض من أجل السلام بحسن نية".