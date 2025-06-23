أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك تعاقد مع مدير رياضي من خارج النادي، فهل حقق النجاح الرهيب خارج القلعة البيضاء، خصوصا أنه لم يسبق له لعب كرة القدم من الأساس، وهو جاء لإدارة كرة القدم فقط،

وقال أحمد بلال عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار» : لا يليق ما يتم التصريح به بشأن افتقاد لاعبي الأهلي لأساسيات كرة القدم.. والزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يسبق له ممارسة الكرة من الأساس، وسيكون مسئولا عن إدارة قطاع الكرة فقط.

وأضاف: الأهلي في لقاء انتر ميامي قدم شوط جيد خلال الـ45 دقيقة الأولى، ونفس الأمر في لقاء بالميراس البرازيلي قدم شوط اول جيد، ومشكلة الأهلي واضحة في تراجع اللياقة البدنية خلال الشوط الثاني.

وواصل: لابد أن يركز المدير الفني على علاج هذه السلبية قدر الامكان، ويجب اختيار العناصر التي تساعد الفريق على التوازن، لاعبي الاهلي يبذلون قصارى جهدهم في اول شوط، ونشهد التراجع الملحوظ في الشوط الثاني وحدث ذلك امام بالميراس وتأثر الفريق بشكل واضح واستقبل هدفين.

وزاد: لابد من تقسيم الجهد على مدار اللقاء، وتجهيز البدلاء بالشكل الأمثل، وريبيرو حتى الآن لا يستوعب بعض الأمور.

وأتم: خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بالتأكيد درس بعض الأمور جيدا، لكن هناك أمور فوجئ بها خلال المباريات الأخيرة، واتوقع أن يسجل الفريق اهداف في المباراة القادمة.