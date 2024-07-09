محافظ أسوان يتفقد منظومة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

واستفسر من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية، وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الأستقرار الأسري والمعيشي بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة .

وأكد المحافظ، أن الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، وجرى تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم بسهولة ويسر، وسرعة الانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت .