مصدر رفيع المستوى: استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة ونشاط مكثف لتقريب وجهات النظر

أفاد مصدر رفيع المستوى، باستمرار مفاوضات الهدنة في القاهرة، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

ووصل اليوم الثلاثاء وفد إسرائيلي برئاسة رئيس «الشاباك» إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار محتمل وتبادل أسرى مع «حماس».

من جانبه، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس جهاد طه، في تصريحات لفضائية «العربي»، إن الحركة ثابتة في شروطها المعلنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنها منفتحة على إنجاح جهود الوساطة لأنها تخدم قضايا الشعب الفلسطيني.

كما حمّل طه مسئولية تصريحات بنيامين نتنياهو، التي يؤكد خلالها استمراره في العدوان على غزة ومسئولية إفشال جهود الوساطة ومساعي التهدئة، إلى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.