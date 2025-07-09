المستشار الألماني: واثقون من التوصل لاتفاق قريب بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا

أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق قريبا في النزاع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، بعد أيام من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعده النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق حتى الأول من أغسطس.

وفي نقاش رئيسي في مجلس النواب الألماني "البوندستاج"، قال ميرتس إنه "متفائل بحذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، أو بحلول نهاية الشهر على أقصى تقدير.

وأضاف، "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، وهو الاتفاق الذي يربط التجارة المتبادلة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بأقل الرسوم الجمركية الممكنة".

وتابع، "تحقيق هذا الهدف ليس أمرا سهلا في ظل المطالب الحالية للحكومة الأمريكية"، مضيفا أنه يعمل جاهدا لإيجاد حل.

وتتفاوض المفوضية الأوروبية مع واشنطن بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية منذ أشهر.