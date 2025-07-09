القضاء الجزائري يصدر أحكامه في قضية الفساد الانتخابي

فصل القضاء الجزائري اليوم الأربعاء، في قضية "الفساد الانتخابي"، وأصدر أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا و4 سنوات سجنا، وأحكاما أخرى بالبراءة.

وأدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة المتهمين بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وحمادي عبد الحكيم، الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع سبتمبر الماضي، بأربع سنوات حبسا نافذا. إلى جانب تغريم كل واحد منهم بنحو 13 ألف دولار، عن وقائع شراء توقيعات ناخبين.

كما أدين نجلا نغزة، بالسجن سنتين نافذتين، في حين تمت تبرئة عدد من المتهمين.

وكان ممثل الحق العام في الغرفة الجزائية، قد التمس، أمس الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، الذين تم توجيه تهم لهم تتعلق بـ"منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها، قصد التأثير على إرادة الناخبين"، و"سوء استغلال الوظيفة"، و" النصب والاحتيال".