رئيس وزراء إسبانيا يرفض التنحي عن منصبه

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إنه لن يتنحى عن منصبه على الرغم من تصاعد قضايا الفساد المتورط فيها حزبه الاشتراكي، وبدلا من ذلك، قدم سانشيز إجراءات لمكافحة الفساد حظيت على الفور بترحيب من جانب بعض الحلفاء اليساريين.

وأوضح سانشيز أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، في جلسة استثنائية بشأن قضية فساد متورط فيها مسئول اشتراكي سابق، أنه يتحمل المسئولية عن سوء تقديره، ولكنه كرر أنه لن يتنحى عن منصبه، واصفا نفسه بـ"السياسي النزيه".

وكرر سانشيز قائلا " لن استسلم".

يأتي حديث سانشيز بعد نحو أسبوع من إصدار قاضي المحكمة العليا أمرا باحتجاز سانتوس سيردان، المساعد السابق لرئيس الوزراء، وأبرز ثالث مسئول في الحزب الاشتراكي سابقا، بسبب اتهامات بتلقيه رشاوى من أجل عقود عمل عامة.

وتورط وزير سابق في حكومة سانشيز في تحقيقات الفساد المتعلقة بسيردان، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وعرض سانشيز اليوم 15 إجراء لمكافحة الفساد، تشمل إضفاء المزيد من الشفافية على التمويل السياسي والعام والعمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للقضاء على الفساد.