بيدرو: أعتذر لـ فلومينينسي ولكنني لاعب محترف

اعتذر البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي الجديد، لفريقه السابق فلومينينسي، بعد التسجيل ضدهم مرتين ليقود البلوز إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تشيلسي انتصر على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، بهدفي بيدرو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانضم جواو بيدرو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون خلال كأس العالم للأندية، وسبق له اللعب مع فريق فلومينينسي البرازيلي، قبل رحلة احترافه في أوروبا.

وقال جواو بيدرو في تصريحات عبر منصة «DAZN»: «سعيد بتسجيل هدفي الأول مع تشيلسي، لكنني أعلم أيضًا أن هذه البطولة مهمة جدًا لفلومينينسي، لا يسعني إلا أن أعتذر، لكن يجب أن أكون محترفًا، ألعب لتشيلسي يدفعون لي لأسجل الأهداف، واليوم كنت سعيدًا بالتسجيل».

وأضاف: أعتقد أنه كان حلمًا، أنا سعيد جدًا بتسجيلي هدفين اليوم، الآن علينا التفكير في النهائي».

وأوضح: «المدرب أخبرني أن ألعب بنفس الطريقة التي لعبت بها في المباراة الأخيرة، وحصلت على المزيد من الوقت للقيام بعملي، وفاز الفريق، ولعب بشكل جيد، وهذا هو المهم».

وتابع: «أحاول تحسين أدائي في كل حصة تدريبية، لكنني أعلم أن الأمر صعب، لقد ساعدوني أيضًا. الآن أحتاج إلى الراحة والتركيز على النهائي لأنني أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة للغاية».

وواصل: «حال الفوز في النهائي سيكون لقبي الأول، أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة جدًا، جئتُ قبل أسبوع، والآن سأخوض نهائيًا، أنا سعيد جدًا، لقد رحب بي الفريق ترحيبًا حارًا، والآن علينا المضي قدمًا».

وتأهل تشيلسي للنهائي حيث ينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد، والمقرر العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ميتلايف، وهو نفس ملعب النهائي.