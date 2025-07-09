الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنين و4 شركات من كوريا الشمالية وروسيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين روس وكوريين شماليين وأربع شركات مقرها في بيونغ يانغ وموسكو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.



ووفقا للبيان، طالت القيود الأمريكية المواطن الروسي غايك أساتريان والمواطن الكوري الشمالي سونغ كوم هيوك.

بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شركتي أساتريان وفورتونا الروسيتين، وشركة كوريا ساينال للتجارة وشركة كوريا سونغ كوانغ للتجارة العامة.



وأشار البيان إلى أن المواطن الكوري الشمالي "مرتبط بمجموعة القراصنة "أندارييل"، ومتورط في مخطط لتوظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات بشكل غير قانوني، ومتورط في محاولات اختراق أنظمة حاسوب وزارة الخزانة الأمريكية".

وأضاف البيان أن: "المواطن الروسي والشركات الأربع المدرجة متورطون أيضا في توظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات".

وزعم البيان أن العائدات كان من الممكن استخدامها "لتمويل برامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".

وتضمنت العقوبات إدراج الأشخاص والشركات في قائمة تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الجهات المتورطة.