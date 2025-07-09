لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت قرية رويدوسو الجبلية بجنوب ولاية نيومكسيكو الأمريكية، مما أدى إلى تدفق المياه والطين والحطام على سفوح الجبال التي تضررت بشكل متكرر على مدار السنوات الأخيرة بسبب حرائق الغابات والفيضانات التي أعقبتها.

وذكرمجلس إدارة قرية رويدوسو، في بيان، أن مياه الفيضانات جرفت، أمس الثلاثاء، رجلا وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وصبيا يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتقع القرية على بعد نحو 130 ميلا (210 كيلومترات) في جنوب شرق ألبوكيركي.

وأكد مسؤولو مجلس إدارة القرية عدم الإبلاغ عن وجود أي مفقودين آخرين حتى صباح اليوم الأربعاء.

وقال دانيل سيلفا من وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ بولاية نيو مكسيكو إن أطقم الطوارئ نفذت 85 عملية إنقاذ على الأقل في المياه السريعة في منطقة رويدوسو بما في ذلك أشخاص كانوا قد حوصروا في منازلهم وسياراتهم.

وانحسرت المياه بحلول مساء أمس الثلاثاء، وتجوب فرق البحث والإنقاذ البلدة بحثا عن الأشخاص المفقودين بينما أزالت فرق الأشغال العامة الأنقاض من الطرق. وهناك بعض السيارات لا تزال عالقة في الطين.

وقال عمدة رويدوسو، لين كروفورد، إن المجتمع يشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسائر في الأرواح، وهي مأساة ليست غريبة على هذا الملاذ الصيفي الشهير.

وأشار كروفورد إلى أن قرية رويدوسو أحرزت تقدما ملحوظا في التعافي من فيضانات العام الماضي، قبل بدء موسم الرياح الموسمية، مضيفا أن القرية ستضطر إلى البدء من جديد في بعض المناطق.

وقال كروفورد، خلال خطاب إذاعي، "على الرغم من سوء الوضع، كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير لأن الأشخاص استجابوا للتحذيرات، وتوجهوا إلى مناطق مرتفعة. لكن لدينا اليوم أشخاص حالتهم أسوأ مما كانوا عليه بالأمس".