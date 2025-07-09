اليمن: جروندبرج يعرب عن قلقله إزاء التصعيد في البحر الأحمر

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، عن قلقله البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر، بعد تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات من قبل الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب مخاوف من مخاطر بيئية محتملة.

وقال جروندربج في إحاطته أمام مجلس الأمن "شهدنا خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية متعددة شنّتها جماعة أنصار الله على إسرائيل، وتعد هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر".

وأضاف "لقد مرّت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحوّلات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد".

وتابع" لقد رحّبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن".

وأشار إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.

وقال "يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع".

وأوضح أنه "قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيد من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس".

وفي الشأن العسكري، قال المبعوث الأممي، إن الجبهات العسكرية في اليمن لا تزال صامدة نسبيا، لكنه أشار إلى هشاشة الوضع واستمرار الأنشطة العسكرية في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، معبرا عن قلقله من تحركات القوات نحو محافظات الضالع ومأرب وتعز.

وأضاف، أن بعض أطراف الصراع لا تزال تراهن على التصعيد العسكري، محذرا من أن الحل العسكري "وهم خطير"، وأن التفاوض يظل الخيار الأفضل.

وأكد المبعوث الأممي مجدداً على دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً من قبل أنصار الله، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.