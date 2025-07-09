زعيم حزب العمال الكردستاني يؤكد أهمية إنشاء آلية لنزع السلاح

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قال زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان في رسالة فيديو نشرتها وكالة الفرات للأنباء "إيه.إن.إف"، إن إنشاء آلية لنزع السلاح سيدفع عملية نزع السلاح قدما.

وأضاف أنه يتعين إلقاء الأسلحة بطريقة تبدد الشكوك وتفي بتعهدات الحزب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن ما يجرى هو انتقال طوعي من نضال مسلح إلى سياسة ديمقراطية وسيادة القانون.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في الثالث من يوليو أن مقاتليه في شمال العراق سوف يبدأون في تسليم أسلحتهم، في أول خطوة ملموسة باتجاه نزع السلاح في إطار عملية السلام.

وكان الحزب الذي شن تمرد طويلا في تركيا، قد أعلن في مايو، أنه سوف يحل نفسه ويبتعد عن الصراع المسلح، مما ينهي 4 عقود من الأعمال العدائية.

وجاءت الخطوة بعدما حث زعيم الحزب عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة بالقرب من إسطنبول منذ 1999، جماعته في فبراير على عقد مؤتمر وحل نفسها ونزع السلاح رسميا.

ومازال أوجلان، 76 عاما، يتمتع بنفوذ هائل في الحركة الكردية رغم عقوبته بالسجن 25 عاما.