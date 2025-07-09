مصادر: قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة في إقليم كردستان بالعراق

أفادت مصادر كردية بسقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات مسلحة، اليوم الأربعاء، بين إحدى العشائر الكردية مع قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المصادر قولها، إن "نزاعا مسلحا حصل بين عشيرة الهركية والقوات الأمنية في قضاء خبات بمحافظة أربيل أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحرق عدد من العجلات الأمنية".

وأضافت، أن "سبب النزاع حول سقي الأراضي الزراعية بعد تغيير مسار احد الأفرع النهرية المتفرعة من نهر الزاب الكبير أحد روافد نهر دجلة"، مشيرة إلى أن "زعيم عشيرة الهركية وجه نداءً إلى بقية العشائر في محافظة أربيل للوقوف إلى جانبهم".

ولم يصدرأي تعليق من حكومة إقليم كردستان بشأن هذه الأحداث، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة العراقية الاتحادية.