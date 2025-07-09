المجلس الأعلى للثقافة يستعد لانطلاق المؤتمر العلمي الثاني لأدب الأطفال بدار الأوبرا

يستعدّ المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية لاستضافة حدث ثقافي وعلمي بارز، يتمثل في المؤتمر العلمي الثاني لأدب الأطفال، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "أدب الخيال العلمي للأطفال: جسر نحو المستقبل والإبداع".

ويُعقد المؤتمر برعاية نادي القصة بالقاهرة، وتحديدًا لجنة أدب الطفل، خلال الفترة من 16 إلى 17 يوليو 2025. ويُعد هذا المؤتمر خطوة رائدة نحو إثراء المحتوى العربي الموجَّه للطفل، وفتح آفاق جديدة أمامه في مجالات الخيال العلمي، التي تُعَدّ أساسًا للتفكير الإبداعي والابتكار.

يتضمّن برنامج المؤتمر، كما أعلنه نادي القصة بالقاهرة، والذي يمتدّ على مدار يومين، جدولًا حافلًا بالفعاليات؛ يبدأ بالجلسة الافتتاحية، مرورًا بالتكريمات، والجلسات البحثية المعمقة، بالإضافة إلى موائد مستديرة تُناقَش فيها قضايا جوهرية في أدب الخيال العلمي للأطفال.

تُفتتح فعاليات المؤتمر في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالجلسة الافتتاحية، التي تتضمن كلمات رئيسية يُلقيها كلٌّ من: الشاعر عبده الزرّاع (أمين عام المؤتمر)، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف (رئيس المؤتمر)، والكاتب محمد السيد عيد (رئيس نادي القصة بالقاهرة)، والدكتور أشرف العزازي (الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة)، ومعالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو.

يعقب ذلك فقرة لتكريم رئيس المؤتمر، وتكريم اسم صاحب الدورة، الكاتب الراحل نهاد شريف، إضافة إلى تكريم دور النشر الوطنية الداعمة، مثل: دار نهضة مصر، بيت الحكمة، دار الظبي (الإمارات)، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، تنطلق الجلسة الأولى، التي تتناول موضوع: "إرهاصات الخيال العلمي في التراث العربي والمصري القديم"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين البارزين، وهم: الأستاذ أحمد سويلم، الأستاذ منتصر ثابت، الأستاذ السيد نجم، الأستاذة لينا كيلاني، والدكتور سليمان جادو.

تليها الجلسة الثانية في الساعة 1:30 ظهرًا، والتي تركز على موضوع: "الخيال العلمي في مسرح الطفل"، بمشاركة كل من: الدكتور محمد جمال الدين، الدكتورة ندى طارق، الدكتورة بخيتة حامد، الدكتورة غالية الزامل، الأستاذة نهال خيري، والدكتور علي خليفة.

بعد استراحة قصيرة، تُستأنف الجلسات في تمام الساعة 4:00 مساءً، حيث تعقد الجلسة الثالثة بعنوان: "تمثّلات الخيال العلمي في أدب الطفل العربي"، بمشاركة: الدكتورة أحلام عبد الرحيم، الدكتور محمد عبد الله سرحان، الأستاذ فريد الخمال (المغرب)، الدكتورة جهاد السيد عبد العزيز، الدكتورة هادية صابر، والأستاذة هبة فاروق.

ويُختتم اليوم الأول بمائدة مستديرة تحت عنوان: "جماليات أدب الخيال العلمي للأطفال: تجارب ورؤى"، يُقدمها الأستاذ أحمد فضل شبلول، ويشارك فيها نخبة من الكتّاب والباحثين، منهم: صفاء عبد المنعم، عماد الشافعي، منير عتيبة، مجدي مرعي، جابر بسيوني، دعاء عبد المنعم، قدرية حسن راشد، ثريا عبد البديع، وهويدا زكريا.

أما اليوم الثاني، فيبدأ في تمام الساعة 11:00 صباحًا، بالجلسة الأولى التي تتناول موضوع: "تأثير الخيال العلمي ودوره في تقديم العلوم للأطفال"، بمشاركة: الدكتور حسام الزمبيلي، الأستاذة ثراء الرومي (سوريا)، الأستاذ أحمد عبد العليم، الأستاذ خالد جودة، والدكتورة عائشة الغيص (الإمارات).

تليها في الساعة 1:00 ظهرًا الجلسة الثانية، التي تتناول موضوع: "جماليات أدب الخيال العلمي الموجّه للطفل في الأدب العربي"، بمشاركة: الدكتورة آلاء عبد الحميد الأطرش، الدكتور العيد جلولي (الجزائر)، الأستاذة تاجوج الخولي، الأستاذة نجلاء حسن، والدكتورة قدرية سعيد.

وفي الساعة 2:30 مساءً، تُعقد المائدة المستديرة الثانية بعنوان: "الخيال العلمي.. ومأزق الكتابة"، يُقدمها الأستاذ أحمد طوسون، ويشارك فيها عدد من الكتّاب، منهم: أحمد زحام، عزة أنور، صفاء البيلي، الدكتورة إيمان سند، محمد المطارقي، الدكتورة إيمان عبد العال، هجرة الصاوي، محسن عبد الحفيظ، ومناجاة الطيب (السودان).

تُختتم فعاليات المؤتمر في تمام الساعة 4:00 مساءً، بالجلسة الختامية والتوصيات، التي تتضمن كلمة لرئيس نادي القصة بالقاهرة، الأستاذ محمد السيد عيد، ثم تُتلى التوصيات الختامية للمؤتمر من قبل أمين عام المؤتمر، الأستاذ عبده الزرّاع.

من المتوقع أن يشكل هذا المؤتمر علامة فارقة في مسيرة أدب الطفل العربي، وأن يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة لاستكشاف عوالم الخيال العلمي الغنية والمُلهمة.