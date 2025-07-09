 أسوان.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأدفو - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 11:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

أسوان.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأدفو

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 10:58 م

شهدت مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان مشاجرة عنيفة بين عائلتين، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، وذلك بعد تبادل الاعتداء بالعصي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على الموقف وفض الاشتباك.

وتبين من الفحص إصابة كل من: هانم محمد حسن (65 عامًا)، شعبان عبد الراضي حامد (48 عامًا)، فايزة عبد الراضي حامد (44 عامًا)، شيماء عبد الراضي محمد (38 عامًا)، صباح عبد الرحيم عادل (20 عامًا).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وبيان ملابسات المشاجرة ودوافعها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك