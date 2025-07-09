شهدت مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان مشاجرة عنيفة بين عائلتين، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، وذلك بعد تبادل الاعتداء بالعصي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على الموقف وفض الاشتباك.

وتبين من الفحص إصابة كل من: هانم محمد حسن (65 عامًا)، شعبان عبد الراضي حامد (48 عامًا)، فايزة عبد الراضي حامد (44 عامًا)، شيماء عبد الراضي محمد (38 عامًا)، صباح عبد الرحيم عادل (20 عامًا).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وبيان ملابسات المشاجرة ودوافعها.