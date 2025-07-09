حكومة المغرب تدعو إلى اعتماد برامج لتأمين فرص عمل

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• خلال سلسلة اجتماعات وزارية ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خصصت لتتبع تنزيل خارطة طريق لقطاع التشغيل

دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، القطاعات الوزارية إلى اعتماد برامج مخصصة لتأمين فرص عمل في البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه بالعاصمة الرباط مساء الثلاثاء، سلسلة اجتماعات وزارية، خصصت لتتبع تنزيل خارطة طريق لقطاع التشغيل، وفق بيان رئاسة الحكومة.

ودعا أخنوش "مختلف القطاعات الوزارية، إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف المحددة".

وشدد على "ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط، بهدف إنجاح هذا البرنامج الذي يعد أولوية حكومية".

وأكد أن "النمو الاقتصادي الوطني خلال الربع الأول من سنة 2025، سجل تحسنا بنسبة 4.8 بالمئة".

رئيس الحكومة أشار إلى "تحسن وضعية سوق العمل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب عمل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024".

وفي 13 فبراير أطلقت الحكومة برنامجا بكلفة 1.4 مليار دولار لمحاربة البطالة في المغرب، بعد أن فاقت 13 بالمئة خلال 2024.

البرنامج يهدف، وفق الحكومة، إلى مكافحة التحديات التي تواجه سوق العمل، مع استمرار الجفاف للسنة السابعة تواليا، علما بأن الزراعة تشغل 40 بالمئة من اليد العاملة.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) انخفاض معدل البطالة في البلاد بشكل طفيف إلى 13.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.