هيئة طبية سويسرية توافق على دواء للملاريا مخصص للرضًع

منحت هيئة المنتجات الطبية السويسرية أول موافقة على دواء للملاريا مخصص للرضًع، في خطوة تعتبر تقدما كبيرا في مكافحة مرض يحصد مئات الآلاف من الأرواح سنويا، معظمها في أفريقيا.

وأعلنت الهيئة، يوم الثلاثاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لدواء طورته شركة نوفارتيس السويسرية ومقرها بازل، لعلاج الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 2 و5 كيلوجرامات. ويُتوقع أن تمهد هذه الموافقة الطريق أمام دول أفريقية متضررة لاعتماد الدواء خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن القرار مهم جزئيا لأنه يمثل ثالث مرة فقط توافق فيها الهيئة على علاج ضمن مسار التسريع، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتسهيل وصول الدول النامية إلى الأدوية الضرورية.

والدواء الجديد، الذي يحمل اسم "كوارتيم بيبي" هو تركيبة من اثنين من الأدوية المضادة للملاريا، ويعد نسخة منخفضة الجرعة من قرص تمت الموافقة عليه مسبقا لفئات عمرية أخرى، بما في ذلك الأطفال الأكبر سنا.



وقال المتحدث باسم شركة نوفارتيس، روري فيلار، إن ثماني دول أفريقية شاركت في تقييم الدواء، ومن المتوقع أن توافق عليه خلال 90 يوما. وأضاف أن الشركة تخطط لطرح الدواء "على أساس غير ربحي إلى حد كبير" في الدول التي يتوطن فيها مرض الملاريا.