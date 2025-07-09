أجرى وفد من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية محادثات مع مسؤولين في وزارة الإعلام السورية بشأن التعاون الممكن في مجالات الاتصال والإعلام والمعلومات.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن الوفد ضم ممثلين رفيعين من أقسام الدبلوماسية العامة والصحافة والنشر والعلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات في دائرة الاتصال.

وأشار إلى أن الوفد التقى في دمشق، مع معاون وزير الإعلام السوري لشؤون الإعلام الرقمي محمد طفران، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السورية علاء برسيلو، ورئيس دائرة الصحافة الخارجية في وزارة الإعلام إبراهيم سويد، والسكرتيرة الخاصة لوزير الإعلام ليلى الرفاعي.

وذكر البيان أن اللقاء شهد تقديم معلومات حول البنية المؤسساتية لرئاسة دائرة الاتصال وأنشطتها، وبحث فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإعلام والمعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي والعلاقات العامة والصحافة والنشر، والاتصال الاستراتيجي.

وأشار البيان إلى أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال الاتصال المؤسسي.

وأعرب الجانب التركي عن استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال المساهمة فيما يخص نقل المعلومات والخبرات في هذه المجالات للجانب السوري، بحسب البيان.

بدورهم، تطرق ممثلو وزارة الإعلام السورية إلى التحديات التي تواجهها وزارتهم والمؤسسات المعنية في هذه المجالات، وأعربوا عن سرورهم بالاستفادة من معلومات وخبرات رئاسة دائرة الاتصال التركية، وخاصة في مكافحة التضليل الإعلامي والرقمنة والصحافة والنشر.​​​​​​​