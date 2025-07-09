وزير الرياضة يأمر بتخفيض أسعار الكشف الطبي للاعبي الجمباز

استجابةً لشكاوى عدد من أولياء أمور لاعبي رياضة الجمباز بشأن ارتفاع تكلفة الكشف الطبي المطلوب لاعتماد المشاركة في البطولات الرسمية، وجّه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية للطب الرياضي بسرعة التدخل ومراجعة الأسعار الحالية، والعمل الفوري على تخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة حريصة على رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتشجيع مشاركة النشء والشباب في مختلف الأنشطة الرياضية دون عوائق مالية، مشدداً على أن الكشف الطبي يُعد إجراءً تنظيمياً هاماً لكنه لا يجب أن يمثل عائقاً أمام ممارسة الرياضة.

وأشار أشرف صبحي إلى أنه يتابع بنفسه الموقف مع المعنيين في الإدارة المركزية للطب الرياضي، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تضمن تخفيض الأسعار، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع الرياضيين، وخاصة في الألعاب الفردية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة تفتح أبوابها دوماً لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من أولياء الأمور والرياضيين، في إطار سياسة الشفافية والتواصل المباشر التي تنتهجها الوزارة.

وقد بدأت الإدارة المركزية الطب الرياضي بالفعل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة للأسعار، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.