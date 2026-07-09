المجلس الأعلى للآثار: و110 آلاف زائر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء المالي للمجلس، وسير أعمال الترميم والاكتشافات الأثرية، والمعارض الخارجية.

واستهل المجلس اجتماعه بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مايو ويونيو، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2025، للوقوف على تأثير الأحداث الإقليمية على معدلات زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أبرز إنجازات قطاعات المجلس، والتي شملت اكتشافات أثرية جديدة، وافتتاح عدد من المقابر والمواقع الأثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، إلى جانب مستجدات مشروعات الترميم الجارية.

وأشار الليثي إلى أن معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” المقام في العاصمة البريطانية لندن استقبل نحو 110 آلاف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي، فيما استقبل معرض “مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية” في هونج كونج نحو 430 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، بما يعكس استمرار الإقبال الدولي على الحضارة المصرية.

وأضاف أن معرض “كنوز الفراعنة” من المقرر افتتاحه في محطته الثانية بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية نهاية يوليو الجاري، بعد اختتام محطته الأولى في العاصمة الإيطالية روما.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو في النرويج، للتعاون في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لتطبيق العلوم والتكنولوجيا في الكشف عن الآثار المغمورة بالمياه وإعداد خريطة أثرية لها.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة المعارض الخارجية بإقامة معرض “قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما” في العاصمة الإيطالية روما، والمقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس كذلك تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، لتصبح 400 جنيه للزائر الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي، و40 جنيهًا للزائر المصري، و20 جنيهًا للطالب المصري.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة عددًا من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، والمتعلقة بأعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع، إلى جانب تسجيل مجموعة من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.