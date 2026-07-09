طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد امتحان الفيزياء: أصعب من النماذج الاسترشادية

فرض امتحان الفيزياء للشعبة العلمية نفسه كأبرز حديث بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عقب خروجهم من لجان الامتحانات، حيث سادت حالة من القلق والاستياء بين عدد كبير من الطلاب الذين أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى أعلى من المتوقع، وتضمن أسئلة احتاجت إلى وقت أطول وتركيزا كبيرا للإجابة عنها، فيما رأى آخرون أن بعض أجزائه جاءت في مستوى الطالب المتميز.

ورصدت "الشروق" آراء عدد من الطلاب أمام اللجان، حيث قال الطالب أحمد السيد، بلجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية، إن الامتحان احتوى على العديد من الأفكار غير المباشرة، مشيرا إلى أن الوقت لم يكن كافيا لمراجعة جميع الإجابات، خاصة مع وجود مسائل احتاجت إلى أكثر من خطوة للوصول إلى الحل.

وأكدت الطالبة سارة محمد، بلجنة علي عبدالشكور بمدينة كفر الشيخ، أن الامتحان تميز بطوله، موضحة أن بعض أسئلة الاختيار من متعدد بدت متقاربة في الإجابات، وهو ما تسبب في ارتباك عدد من الطلاب داخل اللجنة، مضيفة أنها خرجت وهي غير مطمئنة إلى مستوى أدائها.

وقال الطالب محمد خالد، بلجنة الشهيد رياض، إن الامتحان جاء أصعب من النماذج الاسترشادية التي تدرب عليها الطلاب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأسئلة اعتمدت على الفهم والتحليل أكثر من الحفظ، وهو ما تطلب تركيزا كبيرا طوال زمن الامتحان.

وفي المقابل، أوضح عدد من الطلاب أن الامتحان لم يكن مستحيلا، لكنه احتاج إلى طالب ذاكر جيدا واستوعب جميع أجزاء المنهج، مؤكدين أن الأسئلة جاءت متنوعة وتفرق بين مستويات الطلاب.

وأمام اللجان، حرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم فور انتهاء الامتحان، وسط محاولات لتهدئتهم بعد حالة التوتر التي صاحبت الخروج، فيما انشغل العديد من الطلاب بمراجعة إجاباتهم ومناقشة الأسئلة مع زملائهم، في مشهد تكرر أمام معظم لجان المحافظة.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحاناتهم في مادتي الفيزياء لطلاب القسم العلمي، والتاريخ لطلاب القسم الأدبي.