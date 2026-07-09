استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم، طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بالورود وزجاجات المياه المعدنية المثلجة والشيكولاتة والأقلام، قبل أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، وذلك ضمن مبادرة إنسانية تستهدف تخفيف الضغوط النفسية وتهيئة الطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والطمأنينة.

وشملت المبادرة أيضًا استقبال طلاب مدرسة النور للمكفوفين قبل أداء امتحان الجغرافيا (الورقة الثانية)، تحت إشراف الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبمتابعة الأستاذة رشا يوسف، وكيل المديرية، والدكتورة كريمة أبو المجد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وبمشاركة مديري الإدارات التعليمية وفرق المشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي إن المبادرة تأتي في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالجانب النفسي للطلاب، إلى جانب انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا أن توفير بيئة آمنة وداعمة يسهم في مساعدة الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بصورة أفضل.

وأضاف أن المديرية تتابع سير الامتحانات ميدانيًا من خلال غرف العمليات والمرور المستمر على اللجان، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، مع توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخارجها، بما يضمن انتظام الامتحانات وفق الضوابط المقررة.

ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أشادوا باللفتة الإنسانية، مؤكدين أنها ساهمت في تخفيف رهبة الامتحانات ومنحت الطلاب دفعة معنوية قبل دخول اللجان.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تصريحاته بتوجيه التهنئة والدعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح، مثمنًا جهود جميع المشاركين في تنفيذ المبادرة، ودورهم في تقديم نموذج يعكس الاهتمام بأبنائنا الطلاب خلال موسم الامتحانات.