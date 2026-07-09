سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ

أبدى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، بالشعبتين الأدبية والعلمية، ارتياحهم جراء سهولة امتحاني الفيزياء والتاريخ، وسط فرحة الأهالي خارج اللجان أثناء انتظار أبنائهم عقب أداء الامتحانين.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد امتحاني مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بمحيط اللجان.

وقال الطالب عبدالرحمن عبدالله، بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، شعبة علمي علوم، إن الفيزياء جاءت مباشرة وفي متناول جميع الطلاب بمختلف مستوياتهم، على عكس صعوبة الكيمياء واللغة العربية، مضيفا: "الفيزياء خالفت كل التوقعات وجاءت مباشرة، باستثناء بعض النقاط التي تطلبت وقتا لإتمام الإجابة".

من جانبه، أوضح الطالب أحمد سعيد، بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، شعبة أدبي، أن التاريخ جاء سهلا ومباشرا، متمنيا انتهاء بقية المواد بنفس السهولة؛ لتحقيق مجموع مرتفع.

وقال الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع مع الغرف الفرعية سير الامتحانات وتلقي شكاوى الطلاب أو أولياء الأمور، بجانب المتابعة المستمرة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب والقائمين على أعمالها.

وأشار إلى أنه أدى نحو 1493 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و157 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة الفيزياء، بينما أدى 362 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، على مستوى 7 لجان امتحانية بمراكز المحافظة.