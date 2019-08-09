سفينة أوشن فايكنج تنقذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا في أولى عملياتها

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أنقذت سفينة الإنقاذ الجديدة التابعة لمنظمتي الإغاثة إس أو إس ميديتراني وأطباء بلا حدود أول مهاجرين لها في البحر المتوسط اليوم الجمعة.

وقالت المنظمتان على تويتر: "أوشن فايكنج أكملت للتو إنقاذ قارب مطاطي كان في محنة بالمياه الدولية قبالة ساحل ليبيا. الجميع في أمان".

وأبحرت أوشن فايكنج من مرسيليا مساء الأحد بحثا عن المهاجرين يتعرضون لمحنة قبالة ليبيا.

وهذه هو أول عملية للسفينة التي تبحر تحت العلم النرويجي. وحتى العام الماضي، كانت المنظمات غير الحكومية تستخدم السفينة "أكواريوس".

ولم يتضح الجهة التي سيتم نقل المهاجرين إليها.