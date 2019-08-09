وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات الصينية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليكس شينغ نائب رئيس شركة شاومي الصينية "Xiaomi"، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة،فرص التوسع والاستثمار في مصر؛ و ذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.

وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومي والشركات المصرية المحلية.

وشهد اللقاء التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدا للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عقد الوزير لقاءً مع مسؤولي شركة "بي او إي" BOE العاملة في مجال تقنية انترنت الأشياء وتصنيع لوحات العرض الذكية؛ تناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

كما شهد بحث التعاون في مجال صناعة الالكترونيات في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الالكتروني.

واجتمع وزير الاتصالات مع كو تشينغ عميد كلية الإلكترونيات وهندسة المعلومات بمعهد هاربين للتكنولوجيا لبحث تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال تصميم البرامج التدريبية والتعاون في مجال بناء القدرات والذي يعد أولوية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المدربة على أحدث التقنيات العالمية وبما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة وزير الاتصالات على رأس وفد رفيع المستوى إلى الصين خلال الفترة من 5 حتى 9 أغسطس للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس( البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا) ؛ حيث قام الوزير على هامش فعاليات المنتدى بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، والتعاون في مجالات بناء القدرات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والذكاء الاصطناعي وصناعة الإلكترونيات.