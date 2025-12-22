سوريا تعلن ضبط صواريخ «سام-7» قبل تهريبها خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، ضبط صواريخ من نوع "سام-7" قبل تهريبها خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم: "وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الأمن في البوكمال، بشرقي البلاد، تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد".

وأضافت أنه "بناءً على هذه المعلومات، نُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع سام-7"، مشيرة إلى أن الأسلحة المضبوطة صودرت الأسلحة المضبوطة.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.