قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن شهيدا ثانٍ سقط قبل قليل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهدافها المكثف للأحياء الشرقية للمدينة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القصف وإطلاق النيران لا يقتصران على حي الشجاعية فحسب، بل يمتدان إلى أحياء الزيتون والتفاح، في إطار تصعيد مستمر تشهده المنطقة الشرقية من مدينة غزة.

وأضاف أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة في شمال قطاع غزة، وتحديدًا في جباليا، حيث تشهد المنطقة إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي متواصل شرق مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المحافظات الجنوبية، وإطلاقها نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 12 شهيدًا بينهم 4 جدد و8 انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 7 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و937 شهيدًا، و171 ألفًا و192 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 405 شهداء، و1115 إصابة، و649 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.