مدرب يونيون برلين يلمح لاحتمالية إشراك سوبوتيتش في كأس ألمانيا لأول مرة

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قال أورس فيشر المدير الفني لفريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن المدافع نيفين سوبوتيتش قد يسجل مشاركته الأولى بقميص الفريق عبر المباراة المقررة أمام جيرمانيا هالبرشتاد بعد غد الأحد في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وقال المدرب السويسري في مؤتمر صحفي عقد اليوم "نيفين (سوبوتيتتش) يلعب دورا ضمن أفكاري."

ويتعافى سوبوتيتش /30 عاما/ لاعب بوروسيا دورتموند السابق من إصابة في الركبة منذ انضمامه إلى يونيون برلين الصاعد للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا).

وعن مباراة الغد، أبدى المدرب فيشر تفاؤلا بشأن قدرة فريقه على تجاوز فريق الدرجة الرابعة هالبرشتاد، قائلا إنه يرى فريقه المرشح الأوفر حظا بشكل كبير للفوز.

ويخوض يونيون برلين أول مباراة له في البوندسليجا في 18 أغسطس الجاري عندما يستضيف لايبزج.

من ناحية أخرى، أعلن النادي اليوم الجمعة أن كريستوفر تريمل سيحتفظ بشارة قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.