غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية

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تم مساء اليوم الجمعة غلق باب الترشيحات للإنتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم.

وتم تسجيل 98 مرشحا منذ فتح باب الترشيحات يوم 2 أغسطس وحتى انتهاء الآجال اليوم الجمعة.