 غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية - بوابة الشروق
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غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية

تونس - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:42 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:42 م

تم مساء اليوم الجمعة غلق باب الترشيحات للإنتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم.

وتم تسجيل 98 مرشحا منذ فتح باب الترشيحات يوم 2 أغسطس وحتى انتهاء الآجال اليوم الجمعة.

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