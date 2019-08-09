غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية التونسية

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تم مساء اليوم الجمعة غلق باب الترشيحات للإنتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم.
وتم تسجيل 98 مرشحا منذ فتح باب الترشيحات يوم 2 أغسطس وحتى انتهاء الآجال اليوم الجمعة.